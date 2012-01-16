ДАІ підбила підсумок року

У Вінницькій області в 2011 році працівниками Державтоінспекції виявлено та зупинено понад півтисячі випадків нелегального надання послуг з пасажироперевезення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі обласного управління ДАІ.

На Вінниччині кількість дорожньо-транспортних пригод за вини пасажироперевізників минулоріч зросли на 33% порівняно з 2010 роком. За усіма фактами дорожньо-транспортних пригод працівниками автотехнічної інспекції проведено цільові перевірки, видано приписи на усунення недоліків. 10 перевізників позбавлено ліцензії.

Упродовж 2011 року перевірено 2745 організацій, що надають послуги з перевезення пасажирів, здійснено 810 обстежень, проведено 724 цільових перевірки, видано 1375 приписів, притягнуто до адміністративної відповідальності 299 посадових осіб.

Загалом же у 2011 році на 12% скоротилась загальна кількість дорожньо-транспортних пригод.

Зменшено також рівень дорожньо-транспортного травматизму на 7,6%. Позитивних результатів роботи досягнуто по всіх напрямках діяльності, незважаючи на зменшення особового складу на 50%.

У минулому році на автошляхах області у ДТП загинули 105 осіб, 546 отримали травми. Співробітники ДАІ виявили 135 924 випадки порушення правил дорожнього руху, затримали 15 363 нетверезих водіїв, запобігли 249 аварійним ситуаціям.

У Вінницькій області нараховується 684 ліцензіати, які використовують для надання послуг з перевезення пасажирів 2204 автобуси, на яких працює 4620 водіїв.