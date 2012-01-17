Свідок, який працював у Держказначействі, став на бік Луценка

Суд у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА допитав 60-го свідка – Юрія ЧУМАЧЕНКА, який у 2008-2009 роках працював в Державному казначействі України на посаді директора Департаменту обслуговування кошторисів головних розпорядників коштів та інших клієнтів.

Як повідомляє прес-служба «Народної самооборони», до основних напрямів діяльності Департаменту відноситься отримання і опрацювання платіжних доручень з підтверджуючими документами від розпорядників коштів, перевірка їх щодо правильності оформлення згідно з чинними законодавством.

За словами свідка, у 2008 та 2009 році Державним казначейством України були взяті на облік зобов`язання МВС України перед ДП «Національний палац мистецтв «Україна» за відповідними договорами.

Ю.ЧУМАЧЕНКО на уточнююче запитання адвоката екс-міністра Олексія БАГАНЦЯ наголосив, що дані заходи в Палаці «Україна» проходили як урочисте засідання з нагоди Дня міліції за участю Президента, прем’єр-міністра та інших офіційних осіб.

На запитання адвоката екс-міністра Ігоря ФОМІНА свідок зазначив, що урочисті заходи не суперечили постанові Кабміну № 943. «У Держказначейства не біло підстав відмовити», - зазначив Ю.ЧУМАЧЕНКО.

«Якби ми знайшли порушення законодавства, то дали б відмову», - уточнив свідок.

На запитання Ю.ЛУЦЕНКА, чи означають підписи фахівців Держказначейства, що все відбувалося згідно чинного законодавства, свідок Ю.ЧУМАЧЕНКО зазначив, що всі документи, договори відповідали вимогам законодавства, витрачання бюджетних коштів відбувалося згідно КОДам економічної класифікації видатків, порушень виявлено не було.

Також свідок Ю.ЧУМАЧЕНКО заявив, що не отримував ні від Ю.ЛУЦЕНКА, ні від третіх осіб незаконних вказівок.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві.

Йому було висунуте звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

Серед іншого Генеральна прокуратура звинувачує екс-міністра внутрішніх справ у нецільовому використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" у 2009 році.