Експерт: Новий КПК реалізує кращі європейські практики

Проект нового Кримінально-процесуального кодексу, внесеного Президентом на розгляд Верховною Радою, реалізує кращі європейські практики. Таку думку під час прес-конференції на «Обозревателе» висловив експерт Центру політико-правових реформ, член Робочої групи з підготовки проекту КПК з 2006 по 2009 роки Олександр Банчук.

Крім того, проект КПК переслідує мету «забезпечення гарантій, які містяться в Конвенції із захисту прав людини», - додав експерт. Виходячи з цього він припускає, що кількість справ, розглянутих у Європейському суді з прав людини щодо України, значно скоротиться.

Банчук нагадав, що на сьогодні «Україна програє в Європейському суді мільйони євро» через «системні недосконалості кримінального процесу».

Ще один учасник прес-конференції генеральний директор «Української юридичної компанії», адвокат Олег Мусієнко, відповідаючи на запитання, чи наближає новий КПК до європейських стандартів, сказав: «А чи потрібно нам наближатися до європейських стандартів, коли ми не є європейською країною, а євразійською?»

Адвокат пояснив: як би не змінювали кримінальне законодавство, його виконавці залишаються колишніми. Він упевнений, що, як і раніше, будуть присутні такі проблеми, як «тотальна кільцева порука між органами прокуратури та судом, СБУ, МВС, тотальна корумпованість і продажність судів».

У даній ситуації європейська кримінальна практика не зможе функціонувати в Україні, перш ніж не будуть вирішені глобальні проблеми українського суспільства, - переконаний Мусієнко.