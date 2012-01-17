Попов: Важливі питання у Києві вирішуватимуться на референдумах

Проект нового Генерального плану Києва мають ухвалювати кияни на місцевому референдумі. Як повідомляє прес-служба КМДА, таку позицію голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов висловив під час зустрічі з колективом Київського університету імені Бориса Грінченка.

За словами голови КМДА, винесенню питання на референдум мають передувати громадські слухання та громадське обговорення проекту.

Очільник КМДА зазначив, що роками влада в Києві перетворювалася на інструмент реалізації власних інтересів вузьких груп, так званих «обраних», а сама столиця – на арену політичних баталій і політичних маніпуляцій. У результаті, реальна влада в місті опинялася в руках людей, які заради власного зиску приймали рішення, що мали руйнівні наслідки для столиці.

«Чиновницька і депутатська корупція спричинила жахливі наслідки. Землі і майно киян за безцінь розпродувалися і навіть просто роздавалися. Комерційно-корупційна забудова стала загрожувати історичній самобутності нашого стародавнього міста і його унікальній природі, дніпровським схилам і островам», – сказав голова КМДА.

Олександр Попов зазначив, що шляхом великих зусиль нова влада поклала край корупційним проявам, повернула в комунальну власність частину земель та майна, відчужених без урахування інтересів киян. За його словами, у процесі цієї роботи зміцнилося розуміння того, що найбільш важливі питання життєдіяльності міста повинні вирішуватися на референдумах.

«Влада киян із декларації стане реальністю. Я наполягатиму, щоб жодне важливе питання не вирішувалось без участі громади, щоб кияни самі визначали перспективи розвитку міста і приймали усі принципові рішення. Закон наділяє нас правом проводити референдуми. Як голова виконавчої влади Києва, як громадянин я буду робити все, щоб референдуми стали нормою київського самоврядування», – зазначив голова КМДА.

Олександр Попов підкреслив, що влада міста має позитивний досвід плідної співпраці з мешканцями Києва. Організоване адміністрацією громадське обговорення Стратегії розвитку Києва до 2025 року, тисячі пропозицій, зауважень і змін, які надійшли від киян, дозволили підготувати і затвердити виважений перспективний план розвитку на найближчі 15 років.

«Ми будемо й надалі розвивати пряме спілкування, пряму комунікацію між адміністрацією і киянами. Кожен киянин, якщо він вважає, що поставлене питання зачіпає інтереси всієї громади і, відповідно, варте загальноміського обговорення, може запропонувати його до розгляду на загальноміському референдумі. Завдання ж адміністрації, і моє особисте, зробити все для того, щоб такі питання виносилися на референдум і вирішувалися громадою міста, в інтересах самої громади, в інтересах Києва», – зазначив голова КМДА.