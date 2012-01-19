Заяви сепаратистів Криму Наливайченко називає «примітивним блефом»

Жодні судові рішення, навіть скасування Конституції АРК, не можуть порушити територіальної цілісності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Нашої України", про це заявив голова політради партії «Наша Україна», екс-голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, коментуючи рішення Вищого адміністративного суду, який визнав право на судове скасування Конституції Криму від 1998 року

На його переконання, заяви сепаратистів про те, що в разі скасування Конституції АРК 1998 року нібито почне діяти давно скасована Конституція Криму 1992 року, є «примітивним блефом, розрахованим на маргіналів». Розділом X української Конституції чітко встановлено, що Крим є невід`ємною складовою частиною суверенної України.

«На території України, у тому числі у Криму, неможливе повторення будь-якого сценарію, подібного до південноосетинського чи абхазького. Якщо раптом у рік парламентських виборів хтось вирішив реанімувати тему кримського сепаратизму, то це не принесе йому нічого, крім кримінальної відповідальності», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

У грудні 2008 року за поданням СБУ під керівництвом В.НАЛИВАЙЧЕНКА лідери організації «Севастополь – Крим - Росія» притягувалися до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (зазіхання за попередньою змовою групи осіб на територіальну цілісність країни).