Турчинов не знає про переведення Тимошенко, але готується до всього

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що немає інформації про можливе переведення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з Качанівської колонії Харкова до іншої виправної установи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«На жаль, ми не маємо інформації», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший заступник голови партії «Батьківщина» нагадав, що вся інформація, яка стосується переведення Ю.ТИМОШЕНКО із Київського СІЗО до Качанівської колонії, з’являлася лише через засоби масової інформації.

«Це також відбувалося приховано, вночі, щоб ніхто не знав. На жаль, нас не інформують, ми не отримуємо зараз об’єктивної інформації. Вона витікає, як і перед Новим роком, через ЗМІ, через джерела у силових структурах», - додав він.

Проте О.ТУРЧИНОВ не виключив, що Ю.ТИМОШЕНКО можуть перевести в іншу виправну колонію. «Ця влада здатна на будь-які рішення, на будь-які провокації, тому треба бути готовими до всього», - наголосив він.

Як відомо, 18 січня народний депутат Михайло ВОЛИНЕЦЬ заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО можуть перевести із Качанівської колонії Харкова до виправної установи в якомусь іншому місті, де не проводитимуться матчі Євро-2012, наприклад, до Дніпропетровська.