Завтра РНБО розгляне питання поставок газу до України
Буде велика закрита частина?
У п’ятницю під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
Орієнтовно о 12.30 секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА виголосить заяву для ЗМІ за підсумками засідання (прес-центр Адміністрації Президента, вул. Банкова, 11).
Як повідомляє zn.uaз посиланням на інформовані джерела, Рада національної безпеки і оборони розгляне питання поставок газу до України.
Зокрема, на засіданні будуть розглянуті енергетичні питання. За інформацією видання, на засіданні РНБО планує затвердити документи, пов`язані з поставками газу до України, зокрема, можливо, газові директиви.
Очікується, що на завтрашньому засіданні буде велика закрита частина, на якій і розглядатимуться газові документи.
Як нагадує «Дзеркало тижня», в період президентства Віктора ЯНУКОВИЧА засідання РНБО проходять досить рідко. Крім того, засідання РНБО часто відміняються або переносяться.
Останнє засідання Ради нацбезпеки та оборони відбулося 8 квітня 2011 року. На ньому розглядалися питання підвищення безпеки українських атомних електростанцій.
Тим часом у прес-службі РНБО повідомили УНІАН, що під час завтрашнього засідання розглядатиметься питання енергетичної безпеки держави.