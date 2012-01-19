Завтра РНБО розгляне питання поставок газу до України

У п’ятницю під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Орієнтовно о 12.30 секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА виголосить заяву для ЗМІ за підсумками засідання (прес-центр Адміністрації Президента, вул. Банкова, 11).

Як повідомляє zn.uaз посиланням на інформовані джерела, Рада національної безпеки і оборони розгляне питання поставок газу до України.

Зокрема, на засіданні будуть розглянуті енергетичні питання. За інформацією видання, на засіданні РНБО планує затвердити документи, пов`язані з поставками газу до України, зокрема, можливо, газові директиви.

Очікується, що на завтрашньому засіданні буде велика закрита частина, на якій і розглядатимуться газові документи.

Як нагадує «Дзеркало тижня», в період президентства Віктора ЯНУКОВИЧА засідання РНБО проходять досить рідко. Крім того, засідання РНБО часто відміняються або переносяться.

Останнє засідання Ради нацбезпеки та оборони відбулося 8 квітня 2011 року. На ньому розглядалися питання підвищення безпеки українських атомних електростанцій.

Тим часом у прес-службі РНБО повідомили УНІАН, що під час завтрашнього засідання розглядатиметься питання енергетичної безпеки держави.