За минулу добу з Києва вивезли 397 тонн снігу

Упродовж доби у Києві вивезено 397 тонн снігу та використано 725,3 тонн піщано-соляної суміші. Про це повідомили у Головному управлінні контролю за благоустроєм КМДА.

Зокрема, за інформацією, яка надійшла від районних у місті Києві держадміністрацій, комунальної корпорації «Київавтодор» та комунального об’єднання «Київзеленбуд», до прибирання столиці від снігу було задіяно 561 одиницю техніки та 6 тис. 822 працівників комунальних підприємств.

Зокрема: 338 одиниць снігоприбиральної техніки та 869 працівників КП ШЕУ, 51 одиниця техніки та 618 співробітників КП УЗН та 126 одиниць спеціалізованої техніки та 5 тис. 304 працівника КП УЖГ.

Крім того, силами комунального підприємства «Київпастранс» очищено від снігу 1 тис. 98 посадкових майданчиків зупинок, а працівники комунального підприємства «Київтранспарксервіс» прибрали 180 паркувальних майданчиків.

За інформацією Головного управління охорони здоров’я щодо кількості отриманих травм мешканцями міста внаслідок ожеледиці у порівнянні з минулою добою, їхня кількість зменшилася майже вдвічі.

Слід зазначити, що за звітний день інспектори профільного управління спільно з районними відділами благоустрою вручили порушникам 345 попереджувальних приписів з вимогою забезпечити прибирання закріпленої і балансової території від снігу та склали 58 протоколів за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.