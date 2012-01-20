Луценка не привезли до суду

Суд у справі екс-міністра МВС Юрія Луценка переніс своє засідання на 9.05 24 січня через недоставку підсудного.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив суддя Печерського райсуду Сергій Вовк.

Також у своєму рішенні суддя зазначив, що на сьогоднішнє засідання не з’явилися декілька захисників, однак суд не визнав це підставою для перенесення засідання. Разом із тим, як зазначив Вовк у своїй ухвалі, оскільки до зали суду не доставили підсудного Луценка, суд не бачить можливості для проведення призначеного на сьогодні засідання

Один із захисників Луценка Олексій Баганець у коментарі журналістам сказав, що не знає точних причин недоставки його підзахисного до суду. Однак він припустив, що після того як учорашнє засідання суду тривало до пізнього вечора і Луценка «фактично катували», то аби доставити його сьогодні на засідання на 8 ранку, його мали підняти о 4.30. «З його «букетом» хвороб це навряд чи можна було зробити», – сказав Баганець і додав, що, очевидно, за станом здоров’я Луценка сьогодні не доставили до суду.» Також відповідаючи на питання журналістів, чому у суді немає жодного свідка, захисник припустив, що суд свідомо не запросив їх на сьогоднішнє засідання. Адвокат зазначив, що суд не повідомляє захисників про те, скільки і які свідки будуть запрошені на чергове засідання і зазначив, що це є порушенням закону.