Сьогодні - 16-та річниця путчу в тодішньому СРСР
17:45, 19 серпня 2007Політика
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Соцопитування Аналітичного центру Юрія Левади
Сьогодні, 19 серпня, минає 16-та річниця путчу в тодішньому СРСР.
Сам путч і його поразка прискорили процес розпад Радянського Союзу.
Тим часом, нині у Росії лише 10 відсотків громадян вважають придушення серпневого путчу 1991 року перемогою демократії. Такі результати опитування громадської думки, проведеного Аналітичним центром Юрія Левади.
Більше третини росіян називають тодішні серпневі події – епізодом боротьби за владу у вищому керівництві держави.
28 відсотків опитаних вважають, що з того часу країна рухалася у правильному напрямку. Тоді як 37 відсотків – протилежної думки. Решта респондентів зазначили, що їм тяжко відповісти на це питання.
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