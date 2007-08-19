Сьогодні - 16-та річниця путчу в тодішньому СРСР

Сьогодні, 19 серпня, минає 16-та річниця путчу в тодішньому СРСР.

Сам путч і його поразка прискорили процес розпад Радянського Союзу.

Тим часом, нині у Росії лише 10 відсотків громадян вважають придушення серпневого путчу 1991 року перемогою демократії. Такі результати опитування громадської думки, проведеного Аналітичним центром Юрія Левади.

Більше третини росіян називають тодішні серпневі події – епізодом боротьби за владу у вищому керівництві держави.

28 відсотків опитаних вважають, що з того часу країна рухалася у правильному напрямку. Тоді як 37 відсотків – протилежної думки. Решта респондентів зазначили, що їм тяжко відповісти на це питання.

Радіо "Свобода"