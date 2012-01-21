Бойко: Росія до суду не піде

Питання підписання нових газових угод між Україною і Росією буде вирішене поза стінами суду.

Таку думку озвучив міністр палива та енергетики Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Інтер".

"Росія може діяти так, як їй заманеться. Але, з урахуванням підготовчої роботи, яку ми провели, ми впевнені у своїй правоті", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи не провокує Україна Росію на розгляд газових угод в Стокгольмському арбітражі.

"Ви знаєте, у нас багато різних є питань, у тому числі і спірних, з російськими партнерами. На жаль, не завжди ми знаходимо компроміс. Але, я вважаю, що зараз ми вже істотно наблизилися до цього. Але питання, які мають для нас принципове значення, ми будемо відстоювати, в тому числі і обсяги закуповуваного газу", - заявив міністр.

"І коли ми давали заявку нашим російським партнерам на закупівлю не сорока, а 27-ми мільярдів кубів газу цього року, заощадивши істотно, ми вже робили це свідомо, провівши значну підготовчу роботу", - розповів глава Мінпаливенерго.

"Ми посилали заявку за закупівлю річного обсягу 33, з якого мінімальний об'єм визначається за принципом "качай-плати", 27, що, загалом-то, дозволяє нам декларувати, що ми купимо тільки 27", - уточнив він.

"Ми сказали російський партнерам, що ми не можемо купувати, і ми змушені перейти на альтернативні види сировини. Якщо газ подешевшає, ми його купимо більше, якщо ні, ми будемо кожен рік знижувати споживання", - заявив Бойко.

"Я переконаний, що вони (Росія) теж не звернуться. З однієї простої причини: розгляд дворічний нікому не потрібен", - цитує Українська правда.