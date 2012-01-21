У відносинах з Росією і переговорах в енергетичній сфері українські політики не повинні зраджувати національний інтерес.

На цьому наголосив голова політради партії «Наша України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО у прямому ефірі програми «Шустер LIVE» на Першому національному, повідомляє прес-служба партії.

«Давайте не будемо переживати, як важко Росії. Давайте будемо відстоювати національні інтереси і добиватися, щоб їх поважала Росія. Перенесіть закупівлю газу на українсько-російський кордон і українська ГТС буде працювати на українську економіку», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також звернув увагу на важливість диверсифікації джерел енергії. В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив на тому, що влада досі не видала жодної ліцензії на видобуток в Україні сланцевого газу, хоча меморандум із Американською стороною про спільні дії в освоєнні запасів сланцевого газу підписаний ще два роки тому. Він підкреслив, що в разі підтвердження перспектив промислового видобутку в Україні сланцевого газу, Україна отримала б дуже серйозний важіль на переговорах з РФ щодо подальшого співробітництва в газовій сфері.

«Стосунки з Росією – це історія української політичної корупції. Саме через неї Україна досі не повернула мільярди ЛАЗАРЕНКА, саме тому Україна не отримала туркменського газу», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Нам розказують, що наша ГТС нічого не варта. Це брехня. Українська ГТС має найбільші в Європі підземні газосховища, це стратегічний актив української економіки. А російські політики, яких власні громадяни вже охрестили шахраями та злодіями, дають хибну оцінку нашій ГТС. Вони до останнього будуть відстоювати несправедливу для нас ціну на газ», - заявив голова політради «Нашої України».

«Якщо українська влада так дбає про наш інтерес, нехай заведе енергоносії в рамки зони вільної торгівлі, а не здає Севастополь в обмін на уявні знижки. Скасування угод, і московських і харківських – можливе, адже ці угоди є невигідними і дискримінаційними», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.