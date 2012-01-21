Янукович сходив до храму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 20 січня відвідав храм святителя Михаїла, першого митрополита Київського, що знаходиться на території Першої клінічної лікарні Києва.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ.

Главу Української держави зустрічав сонм кліриків на чолі з настоятелем храму протоієреєм Романом БАРАНОВСЬКИМ, а також сестринство великомучениці Єлизавети. Президента В.ЯНУКОВИЧА супроводжували представники держапарату на чолі з головою Адміністрації Президента Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ.

Соборним чином на чолі з настоятелем храму протоієреєм Р.БАРАНОВСЬКИМ був відслужений подячний молебень перед іконою Богоявлення Господня і іконою Богородиці «Неупіваємая чаша».

Після молебня настоятель храму розповів Президенту історію храму і про численні святині православного світу, що знаходяться в ньому, привезені з прочанських поїздок святими місцями Близького Сходу і Греції. Президент побував в усипальні засновника храму і приклався до святинь.

На завершення відвідин настоятель храму, клірики і сестринство привітали главу держави з минулими святами Різдва і Хрещення Господня, побажали сил духовних і тілесних, мудрості в управлінні державою. У відповідь В.ЯНУКОВИЧ подякував духівництву храму і громаді за активну соціальну роботу і молитву, побажав, щоб храм і надалі був місцем порятунку і просвіти для багатьох православних громадян нашої держави.