Тарасюк: Янукович шукає, на кого до виборів скинути всі провали

Голова Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції, екс-міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК прогнозує, що до парламентських виборів кадрові зміни в уряді продовжуватимуться.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив в інтерв’ю «5-му каналу».

«Зміна ЯРОШЕНКА на ХОРОШКОВСЬКОГО в уряді, вочевидь, цим не обмежиться. І чим ближче до виборів, тим більше, я думаю, таких змін відбудеться», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він пояснив, що перед виборами влада має знайти посадовця, на якого можна буде покласти всю відповідальність за незадовільну соціально-економічну ситуацію в Україні.

«Партії влади потрібно знайти «цапа відбувайла», який би відповів за всі провали в соціально-економічній політиці держави, і на якого можна звалити все», - додав Б.ТАРАСЮК.

При цьому він наголосив, що кадрові зміни в уряді суттєво не вплинуть на ставлення Євросоюзу до України.

«Жодні зміни в уряді не вплинуть на діалог між Україною та Євросоюзом», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ прийняв заяву про відставку міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА та призначив на цю посаду Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, який з березня 2010 року обіймав посаду голови СБУ.