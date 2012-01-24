Тарасюк спростовує слова про злиття з «Батьківщиною»

Лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК спростовує інформацію про злиття НРУ з «Батьківщиною».

Як повідомили УНІАН в прес-службі НРУ, так Б.ТАРАСЮК прокоментував заяву заступника голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрія ШКІЛЯ про те, що цього року у «Батьківщину» увіллються партія «Реформи і порядок» та НРУ.

«Народний рух України був і залишається партнером «Батьківщини» на наступних парламентських виборах», – сказав Б.ТАРАСЮК.

Він також зазначив, що НРУ є членом Комітету опору диктатурі і виступає за створення єдиного списку.

«Ми виступаємо за створення політичного блоку, але оскільки блоки не можуть юридично йти на вибори, ми погоджуємося з тим, щоб одна з партій була обрана тією партією, яка буде виставляти спільний список від цього політичного блоку. На мою думку, це може бути «Батьківщина»»,- сказав він.

«Проте, зауважу, що злиття Народного руху України з «Батьківщиною» не ставилось на порядок денний», – наголосив Б.ТАРАСЮК.