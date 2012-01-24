Політолог: Об'єднання опозиції не дасть результату

Об`єднання опозиції не дасть результату, на який розраховує виборець.

Про це Лігабізнесінформ заявив глава правління Інституту української політики, заступник глави партії Сильна Україна Кость Бондаренко, коментуючи домовленість основних опозиційних партій сформувати єдиний список на мажоритарних округах.

"У кожного з керівників партій є свої фінансисти, люди з амбіціями, керівники обласних організацій, які хотіли би потрапити у Верховну Раду і вже "окучують" ті або інші округи", - заявив Бондаренко.

"Уявіть собі такий округ, десь у Житомирській області. Приходять до тебе і кажуть: ти нам не підходиш, є інший кандидат від опозиції. Зрозуміло, людина, що вклала у себе вже чимало коштів, не стане миритися з таким станом речей, перестане давати гроші у фонд партії і піде як самовисуванець, де буде вже без церемоній мочити колег по опозиції", - підкреслив політолог.

За його словами, усі спроби подібного об`єднання, що починалися українською опозицією в різний час, доводили неспроможність подібних проектів.

"Менталітет наших політиків - але не народу - диктує "гетьманщину" і протистояння. Дай їм, звичайно, Бог. Але особисто я скептично ставлюся до цієї витівки", - сказав політолог.

При цьому, відзначив експерт, одержати більшість у наступному парламенті опозиції не удасться. "Це майже неможливо. По мажоритарці - точно не вийде перемогти, а партійних списків не вистачить", - додав Бондаренко.

"Але навіть, якщо припустити, що опозиція переможе з перевагою в один голос, то це зовсім нічого не змінить у країні, тому що провести будь-які свої зміни їм не удасться. Єдине, що вони зможуть робити - блокувати роботу влади, блокувати прийняття законів. Але демонструвати конструктивну роботу не вийде", - вважає він

Українська правда