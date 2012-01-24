Губернатор Київщини розповів, як робитиме з Вишневого «місто-сад»

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК під час поїздки до Вишневого окреслив плани нових будівництв у місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, зокрема, разом із начальником Південно-Західної залізниці Олексієм КРИВОПІШИНИМ А.ПРИСЯЖНЮК провів нараду щодо будівництва житла для залізничників міста, які мешкають у гуртожитках та будинках барачного типу

Будівництво багатоповерхового будинку на 290 квартир розпочнеться через місяць, ділянка під нього площею 1,2 га була виділена ще в 2005 році, проте договір оренди був укладений лише у 2011 році.

«Зараз ми опрацьовуємо можливість збільшення кількості квартир та розширення житлової площі. Найближчим часом очікуємо дозвіл на максимальне збільшення площі забудови, враховуючи компонент безпеки», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

Водночас він розповів про будівництво нових інфраструктурних об’єктів у Вишневому. Зокрема, йшлося про нову школу, яку введуть в експлуатацію до початку наступного навчального року, соціальні та культурні центри для дітей, молоді та пенсіонерів.