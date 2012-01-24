Королевська підпише Угоду про спільні дії опозиції

Лідер Української соціал-демократичної партії Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявила, що партія підпише Угоду про спільні дії об`єднаної опозиції України. Про це лідер УСДП повідомила в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

Вона зазначила, що передала лідеру партії «Фронт Змін» Арсенію ЯЦЕНЮКУ текст відповідного рішення Політради.

Відповідаючи на запитання ведучого «Свободи слова» Андрія КУЛИКОВА, підписала вона Угоду опозиції чи лише підтримала, Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила: «Я передала А.ЯЦЕНЮКУ листа: згідно з рішенням Політичної ради партії, ми повністю підтримуємо Угоду про спільні дії об`єднаної опозиції Україні та підписуємо її».

Разом з тим, політик зазначила, що опозиції необхідно уважно поставитися до заклику Юлії ТИМОШЕНКО про об`єднання в єдиний список на виборах-2012. «Перший дуже важливий крок уже був зроблений на Софійській площі, коли опозиційні партії, незважаючи на всі провокації та амбіції, показали, що здатні сісти за стіл переговорів, здатні домовлятися й обговорювати єдині цілі виборчої кампанії 2012 року, - наголосила політик. - Результатом цього стало підписання угоди».

Другим кроком, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, має стати об`єднання самої опозиції з народом. «Сьогодні головне завдання - об`єднавшись між собою, об`єднатися з народом України. 22 січня, у День Соборності України, я підписала з громадянськими лідерами Маніфест громадянської солідарності, головна мета якого - залучення громадських рухів у політичний процес. Цим маніфестом ми показали, що перемогти правлячий режим можна, тільки завоювавши довіру та підтримку людей. Сьогодні жодна політична сила сама по собі не здатна ані захистити Ю.ТИМОШЕНКО, ані вирішити проблеми людей, ані захистити Україну», - переконана народний депутат.

Третій крок об`єднаної опозиції - єдиний план розвитку країни, який буде доступний та зрозумілий громадянам. «За основу необхідно взяти «Дорожню карту європеїзації», запропоновану Ю.ТИМОШЕНКО. Отримавши 300 голосів у парламенті, ми повинні запропонувати модель уряду XXI століття - професійного та компетентного», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона наголосила, що зараз об`єднана опозиція повинна висунути владі ультиматум - звільнення політичних ув`язнених. «Ми зобов`язані висунути цій владі ультиматум - свободу Юлії ТИМОШЕНКО та Юрію ЛУЦЕНКУ. Це найголовніше завдання. Вирішивши його, ми покажемо людям, що здатні досягати поставлених цілей. Тільки діями, а не деклараціями, ми зможемо завоювати довіру людей», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«У нас буде одна перемога на всіх, і у нас буде одна поразка на всіх. Тому ми повинні зробити все, щоб опозицію в парламенті представляли кращі з кращих», - наголошує лідер УСДП.

Нагадаємо, 20 січня 2012 Політрада Української соціал-демократичної партії прийняла рішення підтримати Угоду про спільні дії об`єднаної опозиції Україні і уповноважив лідера партії Н.КОРОЛЕВСЬКУ її підписати.