"Чорнобильці" почали безстрокову акцію

У Харкові ліквідатори аварії на Чорнобильскій АЕС розпочали безстрокову акцію протесту з вимогою виконання Закону «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Як повідомив кореспонденту УНІАН один з організаторів акції, чорнобилець Володимир ПРОСКУРІН, ліквідатори мають намір виходити на площу Свободи щоденно, поки «не буде позитивних зрушень».

В.ПРОСКУРІН нагадав, що учасники акції також наполягають на відставці заступника голови Харківської облдержадміністрацїі із соціальних питань Ігоря ШУРМИ, за потуранням «якого відбувається фабрикування кримінальних справ проти харківських чорнобильців».

«Ми будемо протестувати, будемо піднімати людей і звертатися до всіх депутатів усіх рівнів з проханням підтримати чорнобильців», - наголосив В.ПРОСКУРІН.

За його словами, наступний виступ активістів харківських чорнобильських організацій розпочнеться завтра о 10.00 на площі Свободи перед Будинком рад.