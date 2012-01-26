ПАРЄ вимагатиме звільнити Луценка й Іващенка

У проекті резолюції асамблея також "висловлює занепокоєння розпочатим на підставі зазначених статей кримінальним переслідуванням колишніх членів уряду, включаючи керівника МВС Юрія Луценка, в.о. міністра оборони Валерія Іващенка і першого заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука, а також прем`єр-міністра Юлії Тимошенко".

ПАРЄ вважає, що ці статті допускають кримінальну відповідальність за прийняття політичних рішень, "що суперечить принципу верховенства права і є неприпустимим", у зв`язку з чим їх пропонується скасувати і розмежувати політичну та кримінальну відповідальність введенням відповідних міжнародних стандартів.

Окремо Асамблея приділяє увагу судовій системі. Резолюція констатує, що "чинна процедура призначення суддів підриває незалежність судової системи", що необхідно "скасувати або скоротити п`ятирічний випробувальний термін для суддів і виключити Верховну Раду з процесу їх призначення". При цьому "судді, які перебувають на випробувальному терміні, не можуть головувати при розгляді політично чутливих або складних справ".

Склад Вищої ради юстиції підриває незалежність судової системи, йдеться в резолюції. У зв`язку з цим пропонується виключити з ради представників ВР, Президента і прокуратури.

Асамблея висловила занепокоєння станом здоров`я Луценка й Іващенка, яким "потрібна медична допомога поза пенітенціарної системи". ПАРЄ пропонує "негайно звільнити обох з гуманітарних міркувань аж до завершення їх судового процесу".