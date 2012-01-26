Луценко каже, що ще один епізод його справи «луснув так само, як і інші»

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що епізод його справи щодо оперативно-розшукової діяльності «луснув так само, як і інші».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив у коментарі журналістам, який передав через своїх адвокатів.

За його словами, рішення суду про відокремлення справи його та водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА від справи інших фігурантів - колишніх співробітників Департаменту оперативної служби МВС Олега ПАВЛЕНОВА і Володимира ТАРАСЕНКА свідчить про намагання прискорити термін винесення вироку.

«Епізод з оперативно-розшуковою справою луснув так само, як і інші. Тому суд без зволікань відклав його. Логіка проста - якщо доказів нема по жодному епізоду, то немає різниці, по скількох з них буде фабрикуватися вирок. Головне не пошук істини, а темп виконання заздалегідь запланованої розправи», - зазначив він.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО додав, що і «замовник справи, і суд добре розуміють», що всі епізоди сфабрикованої проти нього справи розвалилися в ході відкритого судового засідання.

Тому відмова про продовження допиту свідків є єдиним способом «врятувати замовлення», переконаний екс-міністр.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішнє засідання Печерського районного суду Києва у справі Ю.ЛУЦЕНКА через хворобу не з’явилися інші підсудні: колишні співробітники Департаменту оперативної служби МВС України О.ПАВЛЕНОВ і В.ТАРАСЕНКО. У зв’язку з цим їхні захисники просили суд перенести засідання.

Після цього суд виділив в окреме провадження від справи екс-міністра обвинувачення, висунуті О.ПАВЛЕНОВУ і В.ТАРАСЕНКУ.

Вони звинувачуються за епізодом справи про оперативно-розшукову діяльність стосовно водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА Валентина ДАВИДЕНКА в рамках розслідування кримінальної справи щодо отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.