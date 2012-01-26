У бацьки Резолюцію ПАРЄ щодо Білорусі називають «сумнівним документом»

Міністерство закордонних справ Білорусі називає ухвалену в Страсбурзі Резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи щодо Білорусі «рядовим, сумнівним документом».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив на брифінгу прес-секретар білоруського МЗС Андрій САВІНИХ.

«Це рядовий, шаблонний документ, написаний на основі сумнівних і фальшивих звинувачень, узятих у мережі Інтернет», - сказав А.САВІНИХ.

За його словами, автор документа – доповідач ПАРЄ по Білорусі Андрес ХЕРКЕЛЬ - не відвідував Білорусь і не звертався за в`їзною візою. Його не було і серед членів парламентської делегації Естонії, яка відвідувала Білорусь восени 2011 року.

«Це багато про що говорить. ПАРЄ навіть не запросила білоруських парламентаріїв на розгляд цього, вибачте на слові, опусу, що є додатковим доказом упередженості і заангажованості їхнього походу. В усіх діях такого роду останнім часом ми бачимо дуже мало здорового глузду і відсутність логіки. Вони, швидше, направлені на обслуговування кар`єрних, репутаційних або політичних потреб самих ініціаторів», - зазначив прес-секретар МЗС Білорусі.

Довідка УНІАН. 25 січня 2012 року ПАРЄ закликала білоруську владу звільнити і реабілітувати усіх політв`язнів у країні, провести ретельне розслідування усіх заяв про тортури і жорстоке поводження з ув`язненими, дозволити адвокатам виконувати свої професійні обов`язки «без страху відплати», скасувати статтю 193.1 Кримінального кодексу Білорусі, яка передбачає відповідальність за діяльність від імені незареєстрованої організації.

У резолюції міститься також заклик до офіційного Мінська гарантувати свободу зборів, покласти край застосуванню сили для розгону акцій протесту і арештам демонстрантів, забезпечити свободу висловлення думок і припинити тиск на незалежних журналістів і ЗМІ.

ПАРЄ закликала Білорусь дозволити відновити в Мінську роботу офісу ОБСЄ, а також у повному обсязі співпрацювати з міжнародними правозахисними організаціями і дозволити відвідати країну доповідачам від ПАРЄ, органів ООН, ОБСЄ, які направляли такі запити.

Окрім цього, ПАРЄ закликала владу продовжити процес реформування виборчого законодавства і практики його застосування з урахуванням рекомендацій БДІПЛ ОБСЄ і Венеціанської комісії, негайно ввести мораторій на застосування смертної кари, маючи на увазі її повне скасування.