Луценко - судді: Ваша честь - це не допит, а світське життя якесь

На засіданні Печерського райсуду Києва у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА за епізодом про незаконне розпорядження щодо святкування Дня міліції в палаці «Україна» у 2008-2009 роках оголошувався протокол допиту свідка – колишнього співробітника МВС Миколи ЦЕНОВА, який свого часу порушив дві кримінальні справи стосовно головуючого у судовому процесі судді Сергія ВОВКА.

Як передає кореспондент УНІАН, почувши прізвище свідка, Ю.ЛУЦЕНКО з іронією зазначив: «Ваше честь, до речі, він на Вас дві справи порушив. Давайте його викличемо, хоч подивимось, або не будемо читати».

Слід зауважити, що у багатьох протоколах допитів містяться відповіді свідків на запитання слідчого, яким чином і як організовувалися виступи на концерті з нагоди Дня міліції відомих українських та російських артистів.

У зв’язку з цим Ю.ЛУЦЕНКО, звертаюсь до судді, жартома зазначив: «Ваша честь - це не допит, а світське життя якесь. Катя ОСАДЧА (відома телеведуча, яка веде передачу «Світське життя», – УНІАН) нервово курить у стороні. Без неї стільки багато ми про життя БАСКОВА дізналися. Того слідчого, який про це питав, до неї в напарники направити треба».

Станом на 16.30 у судовому засіданні, починаючи з 14.00, оголошено протоколи допитів 14 свідків.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року Ю.ЛУЦЕНКО заявив про відвід судді С.ВОВКА, який у Печерському районному суді розглядає його кримінальну справу.

Екс-міністр мотивував свою заяву фактами, викладеними в публікації в одному із журналів, в якій йшлося про те, що у профільний комітет Верховної Ради надійшли матеріали щодо порушення прокуратурою Києва кримінальної справи проти судді С.ВОВКА «за підробку і використання підробленого рішення суду про викрадення цивільної справи, про шахрайське заволодіння земельною ділянкою у 70 гектарів».