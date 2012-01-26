Тігіпко прохопився: ніякого підвищення тарифів не буде до виборів

Тарифи на газ і комунальні послуги для населення у 2012 році не підвищуватимуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив у коментарі журналістам.

Він наголосив, що це чітка позиція уряду, якої він дотримується і у переговорах з Міжнародним валютним фондом.

«Це чітка наша позиція - до виборів, і цього року ми цього не робитимемо… Ніякого підвищення тарифів, ніякого збільшення виплат за комунальними послугами не повинно бути цього року», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, упродовж 5-7 місяців необхідно «розгорнути» серйозну програму з енергозбереження, зокрема, щодо кредитування населення для енергозбереження.

«Для того, щоб розгорнути достатньо серйозну програму з енергозбереження, з кредитування населення під програми енергозбереження, нам потрібно, приблизно, 5-7 місяців. Якщо ми це зробимо, то тільки після цього ми можемо робити якісь кроки (з підвищення тарифів)», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Міжнародний валютний фонд на початку листопада домовилися узяти паузу і почати перегляд програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

Для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати ряд вимог, зокрема підвищити тарифи для населення на газ і теплопостачання.

Як повідомлялося, 24-25 січня українська делегація перебувала у Вашингтоні на переговорах з МВФ. Очолив делегацію перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ. Також до складу делегації ввійшов новопризначений міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ. Перед поїздкою В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що метою візиту є відновлення програми співпраці і «одержати кредит, якщо це можливо, перш за все, в рамках тієї програми, яка була підписана раніше, у нас там залишилося порядка 10 млрд. дол.».

З приводу однієї з основних вимог МВФ для продовження співпраці – підвищення ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненергетики міністр вважає на сьогодні це передчасним. На його думку, такі дії можуть привести до збільшення обсягу неплатежів.