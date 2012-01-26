У МЗС вважають резолюцію ПАРЄ «перемогою здорового глузду»

Щойно ухвалена резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні стала «перемогою збалансованих оцінок і здорового глузду над черговими спробами перенести внутрішньополітичну боротьбу на європейський майданчик».

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

«Критичні зауваження, що містяться у Резолюції, в цілому спрямовані на заохочення України до проведення правових і політичних реформ. Саме над цим сьогодні працює українська влада, виконуючи зобов’язання України перед Радою Європи, які попередні уряди не спромоглися реалізувати з 1995 року. Про це свідчить, зокрема, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради проекту нового Кримінально-процесуального кодексу, розробленого у відповідності до стандартів РЄ», – зазначають у МЗС.

Також у відомстві запевняють, що «в осяжній перспективі Україна повністю виконає свої зобов’язання перед РЄ».

«Ухваленню Резолюції передувала ґрунтовна дискусія в стінах ПАРЄ, яка продемонструвала прагнення європейських політиків глибоко зрозуміти всі особливості демократичних процесів в Україні, а не судити про них на основі розповідей емісарів окремих політичних сил», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері на сесії у Страсбурзі Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

У документі ПАРЄ, зокрема, висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених колишніх урядовців України: екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА і колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Також ПАРЄ виступила за скасування обвинувачень членам колишнього уряду України.

Асамблея закликала Україну негайно провести Конституційну реформу з урахуванням висновків Венеціанської комісії, а також висловила стурбованість недосконалістю нового закону про вибори в Україні.

ПАРЄ не виключила застосування санкцій проти України за невиконання її вимог.

За згадану резолюцію проголосували 69 депутатів, проти - 8, утрималися - 14.