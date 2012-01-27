Співдоповідачі ПАРЄ: До резолюції щодо України внесли важливі поправки

Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні Майліс РЕПС та Марієтта де ПУРБЕ-ЛІНДЕН кажуть, що в ході розгляду резолюції щодо України до документа було внесено важливі поправки.

Про це вони заявили кореспонденту УНІАН по завершенню розгляду резолюції.

“Для мене набагато більш важливим є заклик до Президента України розглянути всі можливі засоби, які він може використати, для звільнення колишніх членів уряду та дозволу їм взяти участь в парламентських виборах, я думаю, що це найбільш важливе рішення, яке ми схвалили сьогодні. І я маю сподівання, що Президент прислухається до нього”, - сказала М. де ПУРБЕ-ЛІНДЕН.

Вона також повідомила, що вже у березні та травні співдоповідачі планують відвідати Україну в рамках підготовки великої доповіді щодо виконання Україною зобов’язань перед Радою Європи. Сама ця доповідь, скоріш за все, буде представлена на розгляд ПАРЄ вже після парламентських виборів – на початку 2013 року.

У свою чергу М.РЕПС зазначила, що схвалена ПАРЄ резолюція має дві сторони.

“Одна – визнання того, що Україна багато зробила, і тому ми додали багато поправок до оригінального тексту, в тому числі щодо руху до ЄС, щодо схвалення багатьох законів, і ми привітали це”, - сказала співдоповідач.

Однак, з іншого боку, за її словами, ПАРЄ висловила своє розчарування тими подіями, що відбуваються в Україні останнім часом, і серед них – ставлення до лідерів опозиції, їх засудження та низка інших.

“І саме тому, друга частина резолюції викладена досить суворою мовою”, - зазначила М.РЕПС.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ввечері ПАРЄ схвалила резолюцію по Україні, в якій висловила стурбованість станом здоров’я членів колишнього українського уряду і закликала до їх звільнення та перегляду статей Кримінального кодексу України, за якими вони були засуджені, закликала владу до негайної реформи судової системи та вдосконалення виборчого законодавства, а також висловилася за можливість запровадження санкцій проти України у випадку, якщо рекомендації, викладені в резолюції і, особливо, ті, що стосуються кримінального переслідування опозиції, не виконуватимуться.