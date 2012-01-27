У Кличка кажуть, що ПАРЄ показала Києву червону картку

Партія «УДАР» наголошує, що резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні, прийнята 26 січня, має обов’язковий, а не рекомендаційний характер для офіційного Києва і повинна бути виконана. Про це йдеться у заяві партії, переданій УНІАН.

В «УДАРі» вважають, що ця резолюція, попри свою жорстку тональність, може стати «рятівною соломинкою» для влади, яка «перейшла межу здорового глузду у боротьбі з політичними опонентами і порушенням прав людини».

«Від Києва вимагають випустити на волю опозиціонерів Юлію ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА та інших, припинити згортання демократії і свобод. Офіційний Київ зобов’язаний це зробити, адже це – єдиний спосіб повернути хоч частку авторитету як всередині країни, так і назовні», – вважають у партії Віталія КЛИЧКА.

«Україна, приєднуючись до Ради Європи, взяла на себе зобов’язання дотримуватися демократичних стандартів і правил цієї авторитетної міжнародної організації. Резолюції ПАРЄ базуються на ґрунтовному моніторингу ситуації в країні, і влада зобов’язана до них дослухатися», – йдеться у заяві.

В «УДАРі» також наголошують, що «це найжорсткіша резолюція за часів моніторингу України з боку Ради Європи, адже вперше в документі йде мова про можливість застосування санкцій до Києва. Це червона картка українській владі. Прикро, що політика нинішньої влади продовжує вести до міжнародної ізоляції України, завдає шкоди її іміджу і авторитету в світі. Офіційна згадка про запровадження санкцій проти України у резолюції Парламентської асамблеї через продовження політичних репресій, та відступ від принципів демократії і верховенства закону свідчить про серйозність намірів світової спільноти вимагати від Києва взятих на себе зобов’язань. Світ не заплющуватиме очі на систематичне порушення прав людини в Україні. Адже пріоритет прав людини, підпорядкування держави інтересам громадян є визначальною рисою європейської цивілізації».

В «УДАРі» вважають, що у випадку відмови офіційного Києва виконати резолюцію ПАРЄ, українська делегація в цій поважній структурі може бути позбавлена повноважень, а наступним кроком може бути навіть виключення України з Ради Європи. «Це означатиме, що взаємини між Києвом та Страсбургом почнуть розвиватися за білоруським сценарієм. Сьогодні лише від української влади залежить, чи будуть застосовані санкції до України», – наголошують в партії «УДАР».

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ПАРЄ схвалила резолюцію по Україні, в якій висловила стурбованість станом здоров’я членів колишнього українського уряду і закликала до їх звільнення та перегляду статей Кримінального кодексу України, за якими вони були засуджені, закликала владу до негайної реформи судової системи та вдосконалення виборчого законодавства, а також висловилася за можливість запровадження санкцій проти України у випадку, якщо рекомендації, викладені в резолюції і, особливо, ті, що стосуються кримінального переслідування опозиції, не виконуватимуться.