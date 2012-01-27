Азаров уже придумав возити газ із Європи

Україна вивчає можливість придбання газу в одній з країн Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Однією з пропозицій щодо альтернативних джерел поставки газу в Україну саме і є придбання газу в одній з європейських країн. Зараз ця пропозиція опрацьовується і з економічної, і з технічної точки зору», - повідомив М.АЗАРОВ у відповідь на питання, чи не вигідніше Україні газ купувати в одній з країн Європи за договірною ціною.

Нагадаємо, що Україна одним з альтернативних варіантів розглядає можливість закупівлі газу на спотових ринках.