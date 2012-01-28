ЦВК: Кожна притомна політсила здатна захистити свій результат на виборах

Кожна притомна політична сила здатна захистити власний результат на парламентських виборах за допомогою своїх представників у виборчих комісіях. Про це в інтерв`ю "Дзеркалу тижня" сказав голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал.

«Всі мусять усвідомлювати: результати виборів встановлюють виборчі комісії... Не моя справа — роздавати поради, але декому, можливо, годилося б трохи заощадити час та ресурси на масових акціях і активно попрацювати з людьми. Зрозуміти, хто на що здатен і хто чого вартий. Просіяти актив, організувати відбір, провести вишкіл потенційних спостерігачів, організувати навчання майбутніх членів комісій, вибудувати мережу контролю, матеріально підтримати тих, хто цього потребує», — сказав він.

«Це копітка, марудна, але необхідна робота, якої представники багатьох політсил воліють уникати. Щоб потім сором’язливо дивуватися поведінці власних висуванців у комісіях чи голосно обурюватися фальсифікаціями», - наголосив він.

Нагадаємо, що парламентські вибори повинні відбутися у жовтні 2012 року. Відповідно до прийнятого 17 листопада 2011 року закону, вибори пройдуть за змішаною пропорційно-мажоритарною системою. Законом збільшено прохідний бар’єр для партій до 5% та заборонено участь блоків партій.