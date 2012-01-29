Активісти КОД вшанували пам'ять Героїв Крут

Активісти Херсонського Комітету опору диктатурі вшанували пам'ять Героїв Крут.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської обласної організації ВО «Батьківщина», сьогодні, 29 січня, у день пам‘яті Героїв Крут керівництво і активісти політичних партій і громадських організацій, які входять до складу Комітету опору диктатурі Херсонської області, і всі небайдужі херсонці провели на центральній площі міста - площі Свободи мітинг-реквієм.

Історичну довідку про події, які трапилися цього дня у 1918 році, надав голова Херсонської обласної організації ВО «Батьківщина» Володимир МИКОЛАЄНКО.

Він же закликав патріотично налаштованих херсонців узяти собі за зразок відвагу, з якою йшли на смерть у той зимовий день зовсім молоді люди, які знали ціну свободі і незалежності.

Також перед присутніми виступили голова Херсонської міської організації Народного руху України Павло ГАВРИШ, голова Херсонської обласної організації ВО «Свобода» Олег ГАВРИЛКО, історики і працівники сфери культури.

Окрім політичних заяв, звучали на мітингу й вірші, і патріотичні стрілецькі і козацькі пісні.

З площі Свободи колона з прапорами рушила до Храму Святої Олександри (УПЦ КП), де відбувся молебень за загиблими борцями за Свободу і Незалежність України.