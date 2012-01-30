Експерт: Тимошенко буде складно відстояти свою квоту в «Батьківщині»

Арешт лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО може призвести до «розмиття» її персонального впливу на ситуацію в партії, вважає директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМС.

Як відзначив В.БАЛА, «висловлюючись бізнес-мовою, сьогодні відбувається процес розмивання статутної частини Ю.ТИМОШЕНКО в проекті «Батьківщина». Безперечно, максимальний результат може бути одержаний лише в разі жорсткої прив`язки до персони Юлії Володимирівни. Тим часом, сьогодні ми спостерігаємо процес зменшення впливу на керівництво партією команди колишнього прем`єр-міністра».

Директор АМС відзначає: «Якщо раніше експерти говорили про те, що особисто Ю.ТИМОШЕНКО одержить велику персональну квоту, яку сама ж і зможе заповнити, то сьогодні можна припустити, що ця квота буде мінімальною. Під різними приводами у список вводитимуться «потрібні люди», контролю над якими ТИМОШЕНКО не матиме бодай через те, що не вона надає і одержує гарантії».

На думку В.БАЛИ, потенційний список «Батьківщини» може бути найбільш конформістським за всю партійну історію.

«Може скластися так, що сама опозиційна політична сила заведе до парламенту найлояльнішу фракцію. Технологам Ю.ТИМОШЕНКО необхідно буде запропонувати суспільству унікальний механізм легітимізації будь-якого варіанту списку, оголошеного керівництвом», - сказав директор АМС.