Від Попова вимагають знести незаконні кіоски, а не легалізувати їх

Рішення Київради про легалізацію незаконно встановлених МАФів суперечить волі 80% жителів столиці, які виступають проти безладної установки кіосків, вважають у громадянській кампанії «Форум порятунку Києва».

Як повідомляє прес-центр «Форум», коментуючи рішення Київради «Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах», головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва», один з ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, зазначив, що цим рішенням «легалізуються» десятки тисяч незаконно встановлених київських кіосків. На його думку, «рішення прийнято під тиском організованого шкідницького «бізнесу», очолюваного власниками МАФів».

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ акцентував, що проект рішення був внесений на розгляд Київради з подачі голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА.

За його словами, «цей крок зроблено виключно в корисливих інтересах реальних власників МАФів, яких у Києві налічується не більше тисячі, адже більшість реальних власників володіють по 100, 200, а то й по тисячі кіосків, оформлених на підставних осіб».

«Інакше як плювком в обличчя всім киянам це рішення не назвеш», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, відзначивши, що, згідно з результатами вуличних опитувань, проти легалізації кіосків виступають 80% киян, і сьогодні більше 20% звернень громадян, що надходять до громадських приймалень київських депутатів, – це скарги на незаконно встановлені кіоски. «Від них просто немає порятунку. Кіоски завозяться вночі, нахабно ставляться, часто на зелених зонах, під це вирубуються дерева і кущі, нерідко ці ларьки ставлять на важливих комунікаціях, газо- і водопроводах. Це справжнісіньке нашестя, лишай, який нівечить зовнішній вигляд Києва», – сказав громадський діяч.

При цьому В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ зазначив, що, в основному, товар, яким торгують в МАФах, – це шкідливі для здоров’я алкоголь і сигарети, шаурма та хот-доги, які готуються в антисанітарних умовах, і низькоякісний китайський товар. «Власники МАФів самі не приховують, що 80% виручки кіосків – це алкоголь і тютюн. Тому прийняте Київрадою рішення – абсолютно злочинне. Київрада творить, що хоче, знаючи, що у парламенту немає політичної волі її розігнати», – вважає лідер «Форуму».

«Легалізація МАФів – це легалізація вад суспільства, чергових незручностей для жителів і понівечення Києва. Після таких рішень створюється враження, що цим людям нічого не шкода, і вони можуть прийняти легалізацію чого завгодно, хоч дитячої проституції», – підкреслив він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ переконаний, що оцінку подібним діям повинні дати кияни. «Потрібно організовано піднімати людей за те, щоб більшість кіосків були знесені. Залишитися повинні тільки МАФи, в яких реалізуються газети, журнали, сувеніри. Суспільної потреби в такій кількості ларьків немає, є виключно бажання власників кіосків заробляти великі гроші», – додав він.

При цьому В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ спростував інформацію лобістів рішення, що в цьому секторі нібито зайнято близько 80 тисяч підприємців. «Це велика неправда. Це ніякі не підприємці, 99% з них – це найняті власниками незаконних кіосків люди, які не від хорошого життя працюють в антисанітарних, нелюдських умовах. У цих кіосках немає абсолютно ніяких умов, ні туалету, ні умивальника», – сказав він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ зазначив, що це рішення не принесе О.ПОПОВУ жодних політичних дивідендів, оскільки продавці в МАФах – переважно іногородні, відповідно, не голосують в Києві. «На що розраховує О.ПОПОВ, проштовхуючи таке абсурдне рішення, незрозуміло. Якщо це піар-хід, то з розряду антипіару. Легалізація кіосків – це чорний піар. Упевнений, що на виборах кияни пригадають, кому повинні сказати «спасибі» за огидні ларьки з алкоголем і тютюном, через які часом неможливо просто пройти по вулиці», – підсумував В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 26 січня 2012 року Київська міська рада прийняла рішення «Про деякі питання підприємницької діяльності у тимчасових спорудах», яке дозволить легалізувати діяльність МАФів на території столиці. «За» проголосували 89 депутатів.

Рішення передбачає, що розміщені на території Києва МАФи функціонують до 1 січня 2013 року за умови, якщо їх власники укладуть договір про сплату пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою столиці.

Проти цього проекту рішення виступили фракції «УДАР» Віталія КЛИЧКА і «БЮТ-Батьківщина».

Депутат від «УДАРу» Наталія НОВАК підкреслила, що «фактично йдеться про перерозподіл ринку, витіснення малого бізнесу».