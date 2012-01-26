У Кличка кажуть, що Попов розплодив незаконні МАФи

Партія «УДАР» і БЮТ обурені намірами влади столиці легалізувати незаконні МАФи.

Про це йдеться в заявах представників фракції «УДАРу» і БЮТ у Київраді, переданих УНІАН.

Зокрема, заступник голови фракції «УДАР» у Київраді Наталія НОВАК зазначає, що кількість кіосків в столиці може збільшитися до 30 тисяч. До таких наслідків призведе сьогоднішнє рішення міської влади про легалізацію незаконних малих архітектурних форм у Києві.

«Влада просто узаконює кіоски, які встановлені самовільно й декларує, що місто нібито отримає від цього 150 млн. гривень. Але завтра це обернеться колосальними затратами. Адже через рік їх все одно потрібно буде демонтовувати й відновлювати благоустрій територій. КМДА розплодила у Києві величезну кількість нелегальних МАФів, а тепер вирішила їх легалізувати. І в цьому чиновникам допомагають колеги з колишньої прочерновецької більшості», - говорить Н.НОВАК.

Вона зазначає, що влада вже більше року не може розробити схему розміщення малих архітектурних форм у Києві. «Ми чуємо лише обіцянки затвердити її за участі громадськості. Але під громадськістю, на жаль, розуміють виключно учасників ринку МАФів та громадські організації, створені на їх підтримку. Думка ж пересічних киян, які потерпають від навали кіосків, нікого не цікавить», - додає депутат.

Н.НОВАК підкреслює, що лад у сфері діяльності МАФів потрібно наводити обов’язково. Але не за принципом «ще на рік залишимо свавілля, а потім працюватимемо по закону».

У фракції «УДАР» відзначають, що за часів керівництва КМДА Олександром ПОПОВИМ кількість МАФів збільшилась на декілька тисяч. «Безлад, який і так панував у місті, поширився на нові мікрорайони. Ситуація стала неконтрольованою. А жодне з рішень Київради про боротьбу з незаконним встановленням кіосків КМДА так і не змогла реалізувати, не дивлячись на різноманітні заяви. Переможні реляції про кількість знесених кіосків виявились мильною бульбашкою. Бо через деякий час на тих самих місцях з’являлись нові МАФи», - підкреслюють депутати.

Більше того, наголошують в «УДАРі», Головне управління містобудування та архітектури КМДА весь час видавало у великій кількості тимчасові дозволи (паспорти прив’язки), на встановлення МАФів, які не передбачені законом.

«Боротьба за наведення порядку на ділі виявляється банальним перерозподілом сфер впливу, пов’язаних з торгівлею в тимчасових спорудах. При чому, влада насправді витискає дрібних підприємців із цієї сфери. Їм на зміну приходить системний бізнес, який не обмежується встановленням одного-двох, а прагне встановити десятки кіосків. Під керівництвом О.ПОПОВА Київ перетвориться на місто десятків тисяч кіосків», - зазначила Н.НОВАК.

Голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА вважає, що винесений на сесію Київради 26 січня 2012 року проект рішення «Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах» є хабаром від влади підприємцям перед виборами.

Депутат повідомила, що відповідно до проекту рішення документ буде чинним протягом року від дня прийняття рішення Київрадою.

«Не зрозуміло, чому проект розрахований лише на рік, а що далі? Тобто, цей проект рішення передбачає встановлення стосунків між підприємцями і владою лише на період виборів, а наступного року влада знову хоче змусити підприємців оформлювати за гроші нові дозволи на встановлення МАФів, знову створюватиме черги і т.д.», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді наголошує, коли пройдуть вибори правила щодо впорядкування МАФів зміняться, а БЮТ не хоче, щоб правила змінювались щороку і вимагає прийняття єдиного системного проекту.

«Крім того, новий проект рішення приймається без звіту про виконання попереднього рішення щодо впорядкування МАФів від 2010 року. Відповідно до нього КМДА зобов’язана була розробити схему розміщення тимчасових архітектурних форм на території районів міста Києва, але й досі не зробила цього. Наголошую, що відсутність схеми дислокації МАФів не дає підприємцю впевненості в завтрашньому дні. Що ж на них чекатиме із прийняттям зазначеного проекту?», - зауважила Т.МЕЛІХОВА.

Нагадаємо, відповідний проект рішення виносився на розгляд депутатів на минуле засідання Київради, де не набрав відповідно кількості голосів і був відправлений на доопрацювання. Згідно з зазначеним проектом МАФи буде заборонено розташовувати в радіусі 100 метрів навколо торгових центрів, лише на відстані меншій ніж 20 метрів від входу (виходу) до (від) станцій метрополітену та зупинок громадського транспорту, а також в межах 1,5 км зони навколо НСК «Олімпійський». В усіх інших випадках встановлювати МАФи можна буде де завгодно.