Політологи пояснили, чого хоче Янукович

Політологи наголошують на необхідності створення в Україні Фонду розвитку громадянського суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили під час круглого столу у Києві.

Під час заходу заступник керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України Віталій КУЛИК наголосив, що завданням нещодавно створеної указом глави держави Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства та Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні є створення майданчика для дискусій, “де рекомендації громадянського суспільства знайдуть своє відображення у прийнятому плані першочергових заходів”.

В.КУЛИК повідомив, що план першочергових заходів з реалізації Стратегії включатиме, зокрема, модернізацію правового становища громадських організацій. Також він зауважив, що Стратегія на 90% складатиметься з пропозицій представників громадянського суспільства.

“Місцева демократія – один з ключових пріоритетів Координаційної ради, і вона також знайшла своє адекватне місце у проекті Стратегії”, – додав В.КУЛИК.

У свою чергу, керівник програми економічного та соціального розвитку Українського незалежного центру політичних досліджень Максим ЛАЦИБА зауважив, що у державному бюджеті передбачено виділення коштів на підтримку громадських організацій молоді та інвалідів.

“На жаль, відсутній єдиний системний механізм мобілізації ресурсів для підтримки роботи всього сектору неурядових організацій”, – сказав він.

Також експерт наголосив, що в Україні немає єдиного державного органу, який би працював над аналітичним дослідженням розвитку громадянського суспільства і надавав би методологічні поради органам влади щодо врегулювання відносин з неурядовими організаціями.

Крім того, М.ЛАЦИБА зауважив, що 10 тис. українців припадає всього лише 17 неурядових організацій. При цьому, наголосив він, у Македонії цей показник становить близько 50 організацій, в Угорщині – 65, в Естонії – 250.

“Цей показник демонструє, що у нас ще дуже мало громадян реалізували своє право на об’єднання, змогли створити організацію, яка допомагала б вирішувати ті чи інші соціальні проблеми”, – констатував він.

Як зауважила представник Міжнародного центру некомерційного права (США) Наталія БОРДЖЕЛЛІ, в тих державах, де влада ігнорує громадянське суспільство і не консультується з громадськістю з важливих політичних питань, виникають такі ситуації, як у Сирії та Єгипті.

“Коли держава приймає рішення, чи вступати їй до Європейського Союзу, або як саме їй скорочувати бюджетний дефіцит: скорочувати соціальні асигнування або збільшувати пенсійний вік, - в цих випадках, при прийнятті таких складних рішень, барикад і розбитих вітрин магазинів можна уникнути в тому випадку, якщо організовуються широкомасштабні консультації з громадськістю”, – наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утворив Координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства як допоміжний орган при Президентові України.

Згідно з документом, Національний інститут стратегічних досліджень із залученням представників інститутів громадянського суспільства має підготувати доповідь про стан розвитку громадянського суспільства в Україні на основі узагальнення результатів досліджень із цих питань та подати її у місячний строк Координаційній раді. Та у свою чергу має підготувати та внести у місячний термін у встановленому порядку проекти Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та плану першочергових заходів щодо її реалізації.