МЗС Польщі: не можна порівнювати Україну з Білоруссю

Заступник міністра закордонних справ Польщі Єжи ПОМЯНОВСЬКИЙ вважає безпідставними проведення простих аналогій між демократичною ситуацією в Україні та Білорусі, котру західні політики публічно називають «останньою диктатурою» в Європі.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН у Польщі, коментуючи можливість запровадження Європейським Союзом санкцій проти України у випадку проведення недемократичних парламентських виборів 2012 року.

"Зараз ми не маємо причин, аби думати про "чорні" сценарії", - cказав Є.ПОМЯНОВСЬКИЙ.

Заступник глави МЗС Польщі відзначив, що правляча в Україні з 2010 року еліта була обрана на "нормальних виборах", висловивши думку, що вона не буде зацікавлена у фальсифікаціях.

Він також зазначив, що в першу чергу українці за результатами виборів повинні оцінити, чи задоволені вони розвитком ситуації в Україні.

Є.ПОМЯНОВСЬКИЙ згадав Російську Федерацію, де частина громадян виступила на масових акціях протесту проти фальсифікації виборів до Державної думи.

"У кожній країні можуть мати місце порушення виборчих процедур, питання, як це потім вирішується... Влада виправляє чи ігнорує, чи як ЛУКАШЕНКО (Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО – УНИАН) розганяє демонстрацію та садить людей до тюрем", - сказав заступник міністра.

Він додав, що демократичності запланованим на осінь виборам в Україні будуть сприяти "ще вільні ЗМІ".