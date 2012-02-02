Немиря: США фактично заморозили контакти з Україною на вищому рівні

Уряд США фактично заморозив контакти з Україною на вищому рівні до звільнення політичних в’язнів - екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та інших членів колишнього уряду.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив заступник голови партії "Батьківщина", екс-віце-прем`єр Григорій НЕМИРЯ за підсумками своїх політичних зустрічей у Вашингтоні (США).

"Найближчим часом уряд США уважно розглядатиме додаткові можливості, додаткові інструменти, щоб повернути ситуацію в конструктивне русло. Діалог із Україною на вищому рівні може бути продовжений лише тоді, коли будуть звільнені Юлія ТИМОШЕНКО та інші представники опозиції, а також буде забезпечено їхнє право на участь у кампанії з виборів парламенту в жовтні 2012 року", - сказав Г.НЕМИРЯ.

Екс-віце-прем`єр уточнив, що про це йшлося в ході зустрічі із заступником Державного секретаря США Вільямом БЬОРНСОМ, а також у Білому домі, в Раді національної безпеки. "Всі зустрічі, в яких брали участь Євгенія ТИМОШЕНКО, я і Сергій ВЛАСЕНКО, говорять про те, що з точки зору керівництва США все більше уваги приділятиметься контактам із представниками опозиції, громадянського суспільства, будуть продовжені контакти на середньому рівні з керівництвом виконавчої влади та парламенту України, й фактично будуть заморожені контакти з вищим політичним керівництвом України", - підкреслив він.