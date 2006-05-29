Прокурор Київської області звинувачує Луценка в брехні

Прокурор Київської області Юрій ГАЙСИНСЬКИЙ звинувачує міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в брехні і в розголошуванні даних досудового слідства у справі КУЗОВКІНА".

Про це йдеться в заяві прокурора, опублікованій газетою “Сегодня”.

Раніше міністр заявив про те, що всі чутки про нібито причетності когось із сім`ї Президента України Віктора ЮЩЕНКА до нанесення тілесних ушкоджень прокурору Бориспільської міжрайонної прокуратури Олександру КУЗОВКІНУ розпускають люди, які хочуть шантажувати главу держави. У числі останніх Ю.ЛУЦЕНКО назвав і Ю.ГАЙСИНСЬКОГО - безпосереднього начальника О.КУЗОВКІНА.

Як зазначає Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ в своєму коментарі, переданому редакції «Сегодня», дані про те, що син Президента Андрій ЮЩЕНКО міг бути причетний до інциденту, і потерпілий О.КУЗОВКІН, і журналісти могли одержати тільки від працівників міліції, тобто підлеглих Ю.ЛУЦЕНКА, оскільки з самого початку О.КУЗОВКІН нібито навіть не знав в обличчя А.ЮЩЕНКА і не припускав його участі в інциденті. "Ці дані були одержані працівниками міліції, які перевірили номер автомобіля BMW, пасажири якого застосували насильство до прокурора", - пише Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ.

Крім того, прокурор області звинувачує керівника МВС і в розголошуванні даних досудового слідства, тобто в здійсненні злочину, передбаченого ст. 387, ч.2 Кримінального кодексу України. Під розголошуванням даним слідства Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ розуміє те, що Ю.ЛУЦЕНКО розповів, про що йшлося в первинних свідченнях О.КУЗОВКІНА, і про те, що той був в стані сп`яніння.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети “Сегодня” і інтернет-видання “Обком”, нібито ввечері 19 травня в Києві охоронці А.ЮЩЕНКО поранили бориспільського міжрайонного прокурора О.КУЗОВКІНА.

Генеральна прокуратура заявила про непричетність сина Президента до інциденту з О.КУЗОВКІНИМ.