Ліберальна партія висуне кандидатів на 81 окрузі

Ліберальна партія України планує висунути 81 кандидата в народні депутати в одномандатних округах на чергових виборах у Верховну Раду України, що мають відбутися 28 жовтня 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, таке рішення було прийняте 4 лютого на відкритому засіданні Політради Ліберальної партії України.

«Партія розглядає вибори 2012 року як початок нової ери для лібералів, і бачить перспективу майбутніх президентських і місцевих виборів 2015–2017 років», – наголосив голова Ліберальної партії України Петро ЦИГАНКО.

«Невдачі вчорашніх і сьогоднішніх «реформаторів» від влади є наслідком нехтування інтересами людей. Замість свободи підприємництва – хабарі та відкати для чиновників. Виходу на пенсію люди чекають як вироку про жебрацьке виживання. Громадяни втомились обирати зі старої колоди, ми бачимо зростаючий інтерес до нашої політсили. Ми – за чесну владу, що діє на принципах соціального лібералізму», – підкреслив політик.

Як повідомили у прес-службі, на засіданні Політради було затверджено концепцію виборчої програми ЛПУ, що охоплює базові соціальні напрямки, за які відповідатимуть кандидати в депутати, включені до списків і висунуті по одномандатних округах.

Крім того, рішеннями Політради ЛПУ було оновлено керівний склад партії. Заступником голови ЛПУ був обраний Володимир СИМОНЕНКО, керівником Секретаріату партії призначений Олег ГАЛЕНКО, Київську обласну організацію очолив депутат Згурівської районної ради Сергій ВЛАДІМІРОВ.

Довідка УНІАН. Ліберальна партія України заснована 12 вересня 1991 року. ЛПУ налічує 32 тис. членів, які працюють в 423 міських і районних осередках в усіх областях України, АР Крим, містах Києві та Севастополі.