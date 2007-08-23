Суд розчарував Тимошенко: референдуму 30 вересня бути не судилося

Окружний адміністративний суд Києва вчора ухвалив рішення про розгляд в загальному порядку позову членів ініціативних груп зі збору підписів за проведення референдуму до Центрвиборчкому. Враховуючи кількість справ, пов`язаних з виборчим процесом, які суд розглядає в першочерговому порядку, слухання справи про реєстрацію ініціативних груп може затягнутися до двох місяців. Таким чином, у БЮТ не залишається юридичних підстав для проведення референдуму 30 вересня, пише Комерсант-Україна.

Різниця між загальним і особливим порядком полягає в термінах розгляду справ: у останньому випадку ОАС має ухвалити рішення протягом п`яти днів, а при розгляді справи в загальному порядку гранично допустимий термін складає 2 місяці.

Під час вчорашніх слухань виникла досить забавна ситуація. Спочатку засідання представник позивача звернулася до суду з проханням об`єднати в єдине виробництво позови, подані членами різних ініціативних груп, яким було відмовлено в реєстрації. «У обох позовах відповідачем є Центрвиборчком, предметом позовів є ухвали ЦВК про відмову в реєстрації ініціативних груп», - пояснила своє прохання пані Куденко.

Представники Центрвиборчкому в суді Василь Погонюк і Алла Басалаєва проти цієї ініціативи не заперечували. Проте наполягали на розгляді позовів в загальному порядку. Басалаєва обгрунтувала це тим, що позови, подані членами ініціативних груп, не пов`язані безпосередньо з виборчим процесом, про проведення референдуму оголошено не було, відповідно, підстав для їх розгляду в п`ятиденний термін немає.

Юристи, що представляють інтереси ініціативних груп, наполягали на особливому порядку розгляду позовів. Проте на питання судді, чи готові вони негайно розглянути позови, об`єднані в єдине виробництво, ті призналися, що їм необхідний додатковий час, проте продовжували вимагати розгляду справи в прискореному порядку.

“Що ж це ви, клопочете про об`єднання подів, але при цьому не готові до розгляду?” - здивувався суддя Олег Бачун.