Оніщенко: Чим більше досліджуємо український сир, тим більше там знахідок
Головний санітарний лікар Російської Федерації Геннадій ОНІЩЕНКО заявив, що Росспоживнагляд вимушений ввести заборону на постачання до країни сирів низки українських компаній.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за словами Г.ОНІЩЕНКА, під дію заборони потрапляють сири тих виробників, які зайняли неконструктивну позицію щодо розв’язання проблем своєї продукції.
Раніше Росспоживнагляд заявляв, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними, а прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ публічно спробував місцевий сир і похвалив його якість. Проте, голова Росспоживнагляду заявив, що чим більше його відомство досліджує зразків сиру українського виробництва, тим більше виявляється неприємних знахідок. Кількість і назви тих компаній, які виробляють сир і на які розповсюдиться заборона, Г.ОНІЩЕНКО уточнювати не став.