У Кличка не бачать проблеми в тому, що він не розбирається в господарстві

Заступник голови партії «Удар» Віталій Ковальчук вважає, що мер Києва - це в першу чергу політична фігура, тому він не бачить проблеми в тому, що Віталій Кличко не розбирається в господарстві міста. Про це він заявив в інтерв`ю «Главкому». За його словами «потрібно розуміти, що це законно обраний представник територіальної громади, який має захищати інтереси кожного члена громади. Скажу чесно, що сегмент господарських справ не є переважаючим, а лише одне з питань діяльності мера».

«Так що не потрібно акцентувати увагу на те, який Кличко. У першу чергу, він чесний, порядний і відповідальний політик. Він європейськи орієнтований політик, що сьогодні необхідно європейськії столиці», - підкреслив Ковальчук.

Ковальчук також вважає, що «метою будь-якого лідера і керівника є формування дієздатної команди. А ми будемо залучати кращих, щоб конкретними діями показати, що будемо робити ».

При цьому Ковальчук не назвав прізвища членів майбутньої команди, пообіцявши незабаром презентувати команду, «яка, думаю, доповнить змістовний образ партії». «Чи будуть там на сьогодні особи, яких впізнають, не готовий поки коментувати. Природно, ми не будемо ховати людей, і ми зацікавлені, щоб їх впізнавали, і найголовніше, щоб вони викликали довіру», - зазначив Ковальчук.

У той же час Ковальчук підтвердив інформацію, що колишній юрист Ігоря Бакая Павло Рябікін підтримує Віталія Кличка і його політичну силу «УДАР»: «Він підтримує дії Віталія і нашої політичної сили, але на сьогодні не є членом партії« УДАР ». Можна сказати, що він наш прихильник і більше нічого ».