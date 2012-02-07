У БЮТ кажуть, що «чорнову політичну роботу» для Януковича не робитимуть

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повинен скористатися конституційними повноваженнями і відправити уряд у відставку, бо інакше він нестиме відповідальність за діяльність Кабміну».

Про це заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра.

«Сьогодні уряд Миколи АЗАРОВА, виходячи із фантастично низької підтримки, по суті втратив суспільну легітимність як уряд більшості громадян України. А враховуючи ту обставину, що Президент повністю взяв на себе відповідальність за соціально-економічну діяльність уряду М.АЗАРОВА, можна констатувати, що, говорячи «уряд АЗАРОВА», ми розуміємо – «уряд Президента ЯНУКОВИЧА. Тобто це система відповідальності одного цілого: Президента та уряду», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Говорячи про ініціативи опозиції стосовно відставки уряду, він нагадав, що ще в жовтні 2010 року фракція БЮТ ініціювала відставку уряду через його неспроможність забезпечувати покращення життя людей та захист національних економічних інтересів України. Окрім того, віце-спікер нагадав, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ щонайменше чотири рази жорстко критикував професійний рівень діяльності уряду загалом та конкретних міністрів зокрема, але, окрім окремих незначних кадрових змін, не йшов на відставку уряду загалом.

З огляду на це, М.ТОМЕНКО вважає, що опозиція не повинна займатися «чорновою політичною роботою» для Адміністрації Президента, збираючи підписи про відставку уряду. «Уряд М.АЗАРОВА давно «відставлений» з точки зору несприйняття його діяльності опозицією та абсолютною більшістю громадян України. Тепер справа за Президентом: або він і далі нестиме відповідальність за діяльність уряду, або скористається конституційними повноваженнями і відправить його у відставку», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого лідер УСДП, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА ініціювала збір 150 підписів депутатів для розгляду питання про відповідальність Кабінету міністрів України.