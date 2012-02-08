Азаров: я низько вклоняюся тисячам українців

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ подякував співробітникам державних установ, які забезпечують обігрів людей під час аномальних холодів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Нас цікавлять не політичні очки, а те, що ще треба зробити, щоб врятувати наш співгромадян, у першу чергу тих, до кого доля повернулася спиною. Може, й самі вони повернулися спиною до суспільства, все одно це наші люди. Тому, по-перше, я низько вклоняюся тисячам українців, які сьогодні рятують знедолених співгромадян, виявляють співчуття і допомагають їм дістатися до пунктів обігріву, діляться теплими речами, їжею тощо», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр подякував співробітникам Міністерства надзвичайних ситуацій, міліції, соціальним службам, лікарям. «Без такої солідарності і самовідданості трагедій було б набагато більше. Як у 2006 році, наприклад», - підкреслив голова уряду.

Водночас М.АЗАРОВ висловив стурбованість загибеллю людей від переохолодження, незважаючи на те, що в Україні створено понад 3600 пунктів обігріву і харчування, працюють притулки, а лікарні готові приймати і тримати безпритульних скільки треба, щоб убезпечити їх від холодів.

«Працівники міліції виявили більше 4 тисяч безпритульних, доставили їх до пунктів обігріву, визначили їм місце перебування під час морозів. І цю роботу треба продовжувати, тому що все це - врятовані людські життя», - наголосив М.АЗАРОВ.