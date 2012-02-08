Регіонали не збираються міняти точку зору на статтю Тимошенко

Голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що позиція фракції не змінилася і депутати не голосуватимуть за декриміналізацію 365-ї статті Кримінального кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання про позицію фракції щодо голосування за законопроекти опозиції стосовно декриміналізації 365-ї статті ККУ.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив: «А чому ми повинні змінити ту точку зору, яку ми раніше визначили?».

За його словами, Парламентська Асамблея Ради Європи визначила, що Україна має привести своє законодавство до європейських стандартів.

Лідер фракції Партії регіонів підкреслив, що «нас турбує розвиток нашої держави, а наших колег, певної групи в парламенті, турбує доля однієї людини».

О.ЄФРЕМОВ нагадав, що завтра парламент розгляне в першому читанні проект Кримінально-процесуального кодексу.

«Якщо треба буде надалі розглядати Кримінальний кодекс, то буде проведена системна робота, в яку будуть включені фахівці, інститути, і не на емоційному, а на професійному рівні, як це робиться в багатьох країнах. Буде підготовлений відповідний законопроект, який буде розглянутий у сесійній залі», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.

При цьому він додав: «Це точка зору нашої фракції – ми її висловлювали раніше, ми її дотримуємося й зараз, і я не думаю, що в чомусь вона зміниться в перспективі, адже вона логічна».