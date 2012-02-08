ГПУ розбереться з підкупом Забзалюка, якщо він напише заяву
16:40, 08 лютого 2012Політика
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А ні, то й ні...
У Генеральній прокуратурі України запевняють, що в разі офіційного звернення народного депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА про виявлені факти підкупу парламентаріїв його заява у відповідний до чинного законодавства спосіб буде розглянута.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.
«Якщо ЗАБЗАЛЮК надішле нам офіційну заяву про те, що він говорив на прес-конференції, згідно з чинним законодавством протягом 10 днів вона буде розглянута і він отримає відповідь», - зазначили у ГПУ.
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