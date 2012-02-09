Турчинов: влада робить усе, щоб Україна потрапила в ізоляцію

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що для того, аби не допустити сповзання України до тоталітаризму, потрібна координація усіх демократичних сил як всередині країни, так і за її межами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це він сказав після закінчення зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ.

«І президент Польщі КОМОРОВСЬКИЙ, і міністр закордонних справ СІКОРСЬКИЙ дуже багато роблять для того, щоб допомогти Україні зорієнтуватися в напрямку руху до європейської інтеграції», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Разом з тим, за його словами, керівництво України продовжує робити все, щоб не лише заблокувати євроінтеграцію, а й провести країну «фактично до ізоляції».

«Провал голосування пропрезидентської Партії регіонів за закон про декриміналізацію свідчить про те, що вони не тільки не збираються дивитися у напрямку євроінтеграції і виконувати вимоги ПАРЄ, членом якої Україна є сьогодні, - вони роблять всю країну заручником свої небезпечної внутрішньої і зовнішньої політики», - наголосив перший заступник лідера «Батьківщини».

«Політичні репресії стають невід’ємною частиною їхньої внутрішньої політики, а дезорієнтація та нерозуміння того, що відбувається у світі навколо України, безумовно, повністю перекреслює і європейську перспективу нашої країни», - резюмував О.ТУРЧИНОВ.