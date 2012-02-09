Литвин просить Пшонку розібратися з перекупкою депутатів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ та голови парламентського Комітету з питань Регламенту Володимира МАКЕЄНКА з проханням надати правову оцінку інформації про начебто оборудки у стінах Верховної Ради, пов’язані з перекупкою депутатів, та провести відповідне розслідування.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

В.ЛИТВИН зазначає, що 8 лютого 2012 року оприлюднено інформацію народного депутата України Романа ЗАБЗАЛЮКА про те, що начебто має місце виплата грошової винагороди депутатам за перехід до депутатської групи.

У листі до Генерального прокурора України керівник парламенту просить В.ПШОНКУ дати доручення щодо надання правової оцінки стосовно зазначеної інформації, та про її результати повідомити Верховну Раду України.

У листі до голови парламентського Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України В.ЛИТВИН просить В.МАКЕЄНКА негайно розпочати комітетське розслідування цієї події, терміново провести засідання за участю усіх причетних осіб, і поінформувати парламент про результати розгляду цього питання.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

8 лютого на прес-конференції в УНІАН Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід з фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування планів провладної більшості та їх мотивів щодо утворення "тушкової метастази у Верховній Раді".

Народний депутат на прес-конференції продемонстрував запис своєї розмови з одним із керівників депутатської групи "Реформи заради майбутнього", в якій йдеться про механізм купівлі опозиційних депутатів.

"На чинному етапі йдеться про суми в розмірі 500 тисяч доларів одразу, потім щомісячна зарплатня по 20-25 тисяч доларів, плюс додаткові надбавки за активну брехню проти "Батьківщини" та опозиції. На завершення гарантується бонус за мерзотну службу господарю, ще по 500 тисяч доларів на тушку", - уточнив Р.ЗАБЗАЛЮК.

При цьому народний депутат повідомив, що за перехід до депутатської групи "Реформи заради майбутнього" отримав 450 тисяч доларів, але після оголошення цієї схеми не збирається їх повертати.

Згодом після прес-конференції у Верховній Раді було офіційно оголошено про входження Р.ЗАБЗАЛЮКА до складу фракції «БЮТ-Батьківщина».