Єфремову смішно, що до скандалу із Забзалюком «ліплять» ПР

Фракція Партії Регіонів не має жодного стосунку до справи народного депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА, який заявив про підкуп депутатів у парламенті.

Про це заявив голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради у четвер, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Один із депутатів, який обраний за списками від фракції БЮТ, дав хабар нібито іншому депутату від фракції БЮТ. Але при цьому кажуть, що Партія регіонів має до цього якийсь стосунок. Але це просто смішно», - наголосив політик.

О.ЄФРЕМОВ відзначив, що йому неприємно, що серед депутатів опозиційних фракцій спостерігаються факти прояву політичної корупції. «Мені неприємно, що вони постійно когось в чомусь звинувачують, мені неприємно те, що вони вішають один одному ярлики. Всередині нашої фракції такого немає, і ми подібного не допустимо», - наголосив він.

Голова фракції ПР акцентував увагу на тому, що депутати повинні знати українське законодавство. «Якщо відбувається порушення закону, то в першу чергу вони (депутати) повинні писати заяви до Генеральної прокуратури. ГПУ повинна відреагувати на заяву, а вже потім вони можуть пояснювати журналістам, чому так вчинили», - вважає парламентарій.

«В цілому я цю ситуацію оцінюю дуже негативно, і наша фракція не має жодного стосунку до цього питання», - наголосив він.

Відповідаючи на питання журналістів, коли можливий розгляд інформації від депутата Р.ЗАБЗАЛЮКА в Регламентному комітеті Верховної Ради, О.ЄФРЕМОВ нагадав, що засідання комітетів зазвичай відбуваються по середах, і, висловив думку, що для розгляду цього питання винятку робити не будуть. «Але я ще раз наголошую, що це стосується депутатів з однієї політичної партії й фракції. Вони повинні нести відповідальність за свої дії, а не влаштовувати провокації стосовно один одного. Якщо вже такий факт стався, це має розглядатися в ГПУ, і фракція Партії регіонів підтримає цей розгляд», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

8 лютого на прес-конференції Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід із фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування планів провладної більшості та їхніх мотивів щодо створення "тушкової метастази у Верховній Раді".

Народний депутат на прес-конференції продемонстрував запис своєї розмови з одним із керівників депутатської групи "Реформи заради майбутнього", в якій йдеться про механізм купівлі опозиційних депутатів.

"На нинішньому етапі йдеться про суми у розмірі 500 тисяч доларів відразу, потім щомісячна зарплата по 20-25 тисяч доларів, плюс додаткові надбавки за активну брехню проти "Батьківщини" і опозиції. На завершення гарантується бонус за мерзотну службу господареві, ще по 500 тисяч доларів на тушку", - повідомив Р.ЗАБЗАЛЮК.

При цьому народний депутат сказав, що за перехід в депутатську групу "Реформи заради майбутнього" одержав 450 тис. доларів, втім після обнародування цієї схеми не збирається їх повертати.