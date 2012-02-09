Янукович призначив собі нового охоронця

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Сергія КУЛИКА начальником Управління державної охорони України.

Текст відповідного указу оприлюднений на сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого В.ЯНУКОВИЧ звільнив Ігоря КАЛІНІНА з посади начальника Управління держохорони і призначив його головою СБУ.

Раніше, 18 січня В.ЯНУКОВИЧ звільнив з посади голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, який був призначений міністром фінансів.