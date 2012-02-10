Говорухін: При Путіні в Росії з'явилася «нормальна», «цивілізована» корупція

Під час правління Володимира ПУТІНА в Росії з`явилася «нормальна», «цивілізована» корупція.

Про це начальник передвиборного штабу В.ПУТІНА, депутат Державної думи, кінорежисер Станіслав ГОВОРУХІН сказав в інтерв`ю російській газеті «Труд» від 10 лютого 2012 року.

Відповідаючи на запитання, чому він захищає владу, яку всі звинувачують у тотальній корупції, С.ГОВОРУХІН зазначив: «Не В.ПУТІН же її породив. Корупція існувала ще в царській Росії».

«При Сталіні, до речі, корупції не було, вона розцвіла пишним цвітом лише в останні роки радянської влади — згадайте гучні судові процеси напередодні перебудови. Потім настали лихі 90-і роки. У 90-і роки корупції теж не було — замість неї було злодійське беззаконня, відкриті пограбування. Крали мільярдами, заводами, галузями. Зруйнували, розікрали, розбили Росію в пух і прах», - сказав він.

«Сьогодні ми знову повернулися до «нормальної», «цивілізованої» корупції, котра, на жаль, є і в Китаї (там за це, правда, розстрілюють), і в Італії, і в Америці», - вважає С.ГОВОРУХІН.

При цьому він визнав, що Росії корупція притаманна більшою мірою, ніж цим країнам, але «ми виповзаємо зі страшного злодійського беззаконня».

На думку С.ГОВОРУХІНА, швидко корупції позбутися неможливо. При цьому він визнав, що в Росії боротьба з хабарами, відкотами ведеться не так жорстко, як належало б її вести.

«Скажімо, чому в людини, яку садять за корупцію, не конфіскують майно? Але не треба забувати, що багато законів на цей рахунок було прийнято ще до В.ПУТІНА. Отже йому, Державній думі належить багато законів переписати по-новому», - сказав він.

При цьому С.ГОВОРУХІН упевнений, що В.ПУТІН переможе в першому турі президентських виборів.

«Народ наш виявився зовсім не так простий, як думають про нього люди з Болотної. І він чудово розібрався, що нікому із запропонованого набору кандидатів у Президенти долю країни доручити не можна. До речі, на зміну ставленню до В.ПУТІНА на краще багато в чому вплинули саме мітинги на Болотній площі. Після них, після цієї антипутінської істерії народ у глибинці буквально грудьми встає на його захист», - сказав він.

При цьому, на думку С.ГОВОРУХІНА, це теж не зовсім добре, оскільки виникає як би ворожнеча між ситою столицею і провінцією, що скромно живе. Але організатори мітингів на Болотній самі в цьому винні, додав він.

Як повідомляв УНІАН, вибори Президента РФ пройдуть 4 березня.